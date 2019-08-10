10.08.2019, 10:00

Министерство обороны ЭР: строительство вертолетной базы на Гогланде Эстонии не угрожает

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rus.delfi.ee
EST 5
Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Eestis
Jüri LuikFoto: Ilmar Saabas

На острове Гогланд в Финском заливе российские военные оборудовали вертолетную базу, которую планируется сделать постоянной, в Министерстве обороны Эстонии не беспокоятся по этому поводу, пишет rus.err.ee.

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", — заявил в "Актуальной камере" министр обороны Юри Луйк.

Остров Гогланд является стратегически важной позицией. Расстояние до берега Финляндии составляет 40 километров, а до Эстонии — 55. Юри Луйк считает, что эстонское воздушное пространство хорошо охраняется благодаря силам североатлантического альянса и беспокоиться стоит не о пяти вертолетах на острове.

"Для нас самые большие риски это не такие базы, а сухопутные войска, которые размещаются в псковской области и в ленинградской области. Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о 100 вертолетах, может даже больше", — сказал министр обороны.

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