20.09.2019, 07:05

Министерство обороны договорилось с самоуправлениями о сохранении военных полигонов

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Министерство обороны договорилось с самоуправлениями о сохранении военных полигонов
Минобороны ЭР

Представители Министерства обороны и девяти волостей, на территории которых расположены учебные полигоны, подписали соглашение о добрых намерениях с целью продолжать конструктивное сотрудничество в деле содействия национальной обороне.

По словам министра обороны Юри Луйка, соглашением подтверждается, что деятельность по развитию учебных полигонов Сил обороны будет реализована в духе сотрудничества и эффективного информирования.

”В маленькой Эстонии оборона, основанная на модели резервной армии, является делом всего общества. Мы очень ценим сотрудничество с местными самоуправлениями”, — заявил Луйк.
Министр обороны также заметил, что учебные полигоны чрезвычайно важны для обеспечения обороноспособности Эстонии. ”Оружие бесполезно, если наши солдаты не имеют возможности упражняться в его применении. В случае инцидента недостаточно просто иметь оружие”, — сказал Луйк и добавил, что важно уметь обращаться с оружием.

Командир 1-й пехотной бригады полковник Вахур Карус сказал, что проведение учений на полигонах развивает у солдат умение учитывать обстоятельства, которые невозможно учесть на тренажерах.

”На полигоне существуют такие факторы, как влажность воздуха, температура и атмосферное давление, которые влияют на состояние боеприпасов. Возможность принимать этот фактор во внимание в реальной обстановке повышает эффективность солдат”, — сказал Карус.

Старейшина волости Куусалу Урмас Киртси сказал, что за соглашением о добрых намерениях последуют добрые дела. ”Мы должны помнить об общем приоритете, которым является свободная Эстония”, — сказал Киртси.

Соглашение о добрых намерениях подписали представители волостей Ания, Куусалу, Ляэне-Харью, Нарва-Йыэсуу, Рыуге, Саарде, Саку, Тапа, Выру и Министерства обороны.
На территориях этих муниципалитетов останутся: центральный полигон Сил обороны, полигоны в Соодла, Мяннику, Сиргала, Клоога, Кикепера и Нурсипалу, а также ближний учебный полигон в Тапа.

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