Министерство обороны договорилось с самоуправлениями о сохранении военных полигонов

По словам министра обороны Юри Луйка, соглашением подтверждается, что деятельность по развитию учебных полигонов Сил обороны будет реализована в духе сотрудничества и эффективного информирования.

”В маленькой Эстонии оборона, основанная на модели резервной армии, является делом всего общества. Мы очень ценим сотрудничество с местными самоуправлениями”, — заявил Луйк.

Министр обороны также заметил, что учебные полигоны чрезвычайно важны для обеспечения обороноспособности Эстонии. ”Оружие бесполезно, если наши солдаты не имеют возможности упражняться в его применении. В случае инцидента недостаточно просто иметь оружие”, — сказал Луйк и добавил, что важно уметь обращаться с оружием.

Командир 1-й пехотной бригады полковник Вахур Карус сказал, что проведение учений на полигонах развивает у солдат умение учитывать обстоятельства, которые невозможно учесть на тренажерах.

”На полигоне существуют такие факторы, как влажность воздуха, температура и атмосферное давление, которые влияют на состояние боеприпасов. Возможность принимать этот фактор во внимание в реальной обстановке повышает эффективность солдат”, — сказал Карус.