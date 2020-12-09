Министерство: не используйте одноразовые маски — они наносят вред окружающей среде!

"По возможности отдавайте предпочтение многоразовой маске, которая и более безопасна для окружающей среды, и с экономической стороны более выгодна. Одноразовая маска приносит большой ущерб окружающей среде, потому что содержит пластик, которому для разложения в природных условиях требуется несколько сотен лет", — отмечает министерство.
Не следует забывать, что не утилизированные надлежащим образом маски могут принести вред птицам и животным.
Если приходится всё-таки использовать одноразовую маску, то ее нужно в самом деле надевать только один раз, после чего выбрасывать в закрывающийся мусорный ящик, а если его поблизости нет — то сначала маску нужно положить в одноразовый пакет и затем выбросить.
"Так как ношение масок будет некоторое время нашей новой рельностью, то рекомендуем приобрести многоразовую маску для лица, которая является лучшим выбором как для окружающей среды, так и для кошелька человека", — подчеркнул вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.
К тому же, напоминает министерство, правильно изготовленная многоразовая маска более эффективно защищает от заражения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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