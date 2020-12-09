Министерство: не используйте одноразовые маски — они наносят вред окружающей среде!

"По возможности отдавайте предпочтение многоразовой маске, которая и более безопасна для окружающей среды, и с экономической стороны более выгодна. Одноразовая маска приносит большой ущерб окружающей среде, потому что содержит пластик, которому для разложения в природных условиях требуется несколько сотен лет", — отмечает министерство.

Не следует забывать, что не утилизированные надлежащим образом маски могут принести вред птицам и животным.

Если приходится всё-таки использовать одноразовую маску, то ее нужно в самом деле надевать только один раз, после чего выбрасывать в закрывающийся мусорный ящик, а если его поблизости нет — то сначала маску нужно положить в одноразовый пакет и затем выбросить.

"Так как ношение масок будет некоторое время нашей новой рельностью, то рекомендуем приобрести многоразовую маску для лица, которая является лучшим выбором как для окружающей среды, так и для кошелька человека", — подчеркнул вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

К тому же, напоминает министерство, правильно изготовленная многоразовая маска более эффективно защищает от заражения.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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