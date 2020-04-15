Министерство: летучие мыши не виноваты в коронарной эпидемии

В своем заявлении (https://www.terio.ee) Эстонское общество териологов обращает внимание на тот факт, что зачастую нелегко выяснить происхождение зоонозных инфекционных заболеваний и поэтому сложно получить о них полное представление. Из-за вводящего в заблуждение освещения последних событий в СМИ и недостаточных знаний в некоторых регионах существует мнение, что летучие мыши являются причиной появления коронавируса либо его переносчиком. В результате этого во многих частях мира появились сообщения о том, что местные сообщества и даже правительства начали предпринимать меры по уничтожению летучих мышей.

Дипломная работа бакалавра Малле Пярна, написанная в Тартуском университете в 2016 году и посвященная переносимым летучими мышами патогенам, обобщает проведенные на настоящий момент исследования по данной теме. Оказывается, различные коронавирусы (включая SARS и MERS) хотя и вызвали серьезные вспышки инфекционных заболеваний во многих частях мира, но у представителей отряда рукокрылых с ореолом обитания в Европе, к которым относятся летучие мыши Эстонии, не было обнаружено опасных для человека вирусных штаммов.

Наступает весна — время года, когда летучие мыши, обитающие на территории Эстонии, покидают свои места зимования и очень скоро этих маленьких млекопитающих, живущих рядом с людьми, можно будет встретить ночью, в поисках пищи. Министерство окружающей среды напоминает, что наши летучие мыши совсем не опасны для человека. Скорее наоборот: летучие мыши подвергаются опасности из-за деятельности человека, например, из-за использования инсектицидов, в ходе зимней вырубки лесов и так далее. Касаться или уносить с собой летучих мышей, как и любое другое дикое животное нельзя, так как это опасно для них.

И хотя рукорылые являются одной из наиболее распространенных групп млекопитающих в мире, 12 из 14 видов летучих мышей, обитающих в Эстонии, находятся под охраной государства. Для многих видов летучих мышей Эстония является северным пределом их ареала. Летучая мышь является животным года в Эстонии.