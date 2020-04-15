Министерство: летучие мыши не виноваты в эпидемии коронавируса

Министерство окружающей среды разделяет мнение Эстонского общества териологов: заявления в средствах массовой информации о том, что летучие мыши виноваты в пандемии коронавируса, вводят в заблуждение. Нет основания бояться летучих мышей или, что еще хуже, причинять им вред.
В своем заявлении (https://www.terio.ee) Эстонское общество териологов обращает внимание на тот факт, что зачастую нелегко выяснить происхождение зоонозных инфекционных заболеваний и поэтому сложно получить о них полное представление. Из-за вводящего в заблуждение освещения последних событий в СМИ и недостаточных знаний в некоторых регионах существует мнение, что летучие мыши являются причиной появления коронавируса либо его переносчиком. В результате этого во многих частях мира появились сообщения о том, что местные сообщества и даже правительства начали предпринимать меры по уничтожению летучих мышей.
Дипломная работа бакалавра Малле Пярна, написанная в Тартуском университете в 2016 году и посвященная переносимым летучими мышами патогенам, обобщает проведенные на настоящий момент исследования по данной теме. Оказывается, различные коронавирусы (включая SARS и MERS) хотя и вызвали серьезные вспышки инфекционных заболеваний во многих частях мира, но у представителей отряда рукокрылых с ореолом обитания в Европе, к которым относятся летучие мыши Эстонии, не было обнаружено опасных для человека вирусных штаммов.
Наступает весна — время года, когда летучие мыши, обитающие на территории Эстонии, покидают свои места зимования и очень скоро этих маленьких млекопитающих, живущих рядом с людьми, можно будет встретить ночью, в поисках пищи. Министерство окружающей среды напоминает, что наши летучие мыши совсем не опасны для человека. Скорее наоборот: летучие мыши подвергаются опасности из-за деятельности человека, например, из-за использования инсектицидов, в ходе зимней вырубки лесов и так далее. Касаться или уносить с собой летучих мышей, как и любое другое дикое животное нельзя, так как это опасно для них.
И хотя рукорылые являются одной из наиболее распространенных групп млекопитающих в мире, 12 из 14 видов летучих мышей, обитающих в Эстонии, находятся под охраной государства. Для многих видов летучих мышей Эстония является северным пределом их ареала. Летучая мышь является животным года в Эстонии.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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