Министерство ищет кандидатов на награды в сфере работы с молодежью

По словам министра образования и науки Майлис Репс, молодежная работа — это именно то, что помогает молодым ребятам формировать их будущее. ”Сегодня в Эстонии хорошо быть молодым человеком, в частности и благодаря нашим молодежным работникам. Выражаю свое уважение и признательность всем тем, кто ежедневно работает с молодежью, ищет новые возможности для привлечения ребят к занятиям. Признания заслуживает вклад каждого молодежного работника, давайте благодарить их," — сказала Репс. Министр добавила. что помимо этого, конкурс дает и отличную возможность оглянуться назад на проделанную работу, а также задуматься о целях на будущее.

Все желающие, как частные лица, так и организации, могут представить кандидатов на конкурс в двенадцати категориях: молодежный работник года, школа по интересам года, молодежный центр года, молодежное объединение или организация, молодежное собрание и ученическое представительство, молодежная дружина года, молодежный лагерь года, местное самоуправление года, общество молодежной работы года, помощник года, начинание года в сфере работы с молодежью и многолетний вклад в молодежную сферу.

Анкеты для представления кандидатов доступны на странице Эстонского центра работы с молодежью. Кандидатуры на конкурс принимаются до 1 ноября.