Министерство иностранных дел протягивает руку помощи эстонским предпринимателям

Представитель работающей в сфере медицинского оборудования компании Semetron Маргус Цахкна сообщил, что предприниматели приветствуют начинание по сбору идей, инициированное Министерством иностранных дел. ”Каждый кризис — это еще и возможности, и сегодня эстонским предприятиям нужно найти решения того, как экспортировать свои товары и услуги в другие страны. Министерство иностранных дел провело здесь хорошую работу. Бизнес-дипломатия может стать большим подспорьем эстонским предпринимателям. Работая на иностранных рынках, приходится сталкиваться с вопросами, в которых может помочь только государство”, — сказал Цахкна.
”Собранная информация станет рабочим инструментом для нашей сети иностранных представительств и почетных консулов, мы также поделимся этой информацией с зарубежными представителями EAS”, — добавил Рунду.
В качестве одного из формата сбора идей на странице Министерства иностранных дел в Facebook 20 марта в 10.00-11.30 пройдет прямая видеотрансляция, в ходе которой будут даны ответы на самые насущные вопросы, интересующие предпринимателей. Ее можно будет посмотреть здесь.
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