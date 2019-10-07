07.10.2019, 13:30

Министерство и PPA: искренне сожалеем, что ошибка полиции доставила близким Айвара Рехе дополнительные страдания

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rus.delfi.ee
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Aivar Rehe leiti surnult.
Aivar Rehe leiti surnult. Foto: Ekspress Meedia

Сегодня Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны (PPA) предоставили обзор поисков Айвара Рехе и причин, по которым тело было найдено не сразу:

”Рехе совершил самоубийство утром 23 сентября во дворе своего дома, в месте, где его тело должно было быть заметно близким, но оставаться скрытым от прохожих. Поскольку средство, при помощи которого было совершено самоубийство, порвалось, то тело упало на землю до того, как близкие вернулись домой, и оставалось незамеченным в течение последующих двух суток.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Рехе скончался за 48-24 часа до обнаружения тела. Более точное время смерти установить не представляется возможным.

В ходе поисков полиция совершила ошибку, досконально не проверив двор. Сам по себе двор небольшой, и на первый взгляд там нет места, где тело могло бы лежать так, чтобы его не заметили.

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В своих поисках мы исходили из первоначальной информации, по которой мужчина покинул место жительства. Близкие несколько раз заверили, что проверили двор. Полицейские неоднократно заходили в дом, из которого двор просматривается практически полностью, и при визуальном осмотре они тоже не заметили тела там, где его в последствии нашли.

Распространенная СМИ информация о том, что Рехе мог совершить самоубийство 24 сентября, основывалась на предварительной оценке врача скорой и экспертов непосредственно после обнаружения тела. После основательной проверки обстоятельств криминалистами и судмедэкспертом было установлено, что смерть произошла сразу 23 сентября.

Полиция не имеет никаких претензий к близким Айвара Рехе. Нам искренне жаль, что ошибка полиции доставила близким дополнительные страдая в виде масштабного публичного рассмотрения деталей.

В свете данного случая полиция внесет в руководство по поиску дополнения, в том числе будет отдельно подчеркнута необходимость проверять жилые помещения и территорию возле дома.

Мы понимаем, что личность Айвара Рехе представляет для прессы и общественности интерес в связи с расследованием отмывания денег в банке Danske. Айвар Рехе был не подозреваемым, а свидетелем. В расследовании не было какого-либо поворота, связанного с Рехе. Полиция продолжит расследование отмывания денег”.

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