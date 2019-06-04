Министерство финансов облегчило работу в Эстонии русскоязычным предпринимателям и бухгалтерам

”В связи с принятием соответствующей директивы ЕС инструкции на эстонском языке были значительно изменены, поэтому мы решили, что действующий Стандарт финансовой отчетности Эстонии нужно перевести на английский и русский языки”, — сказала Мирьям Суурекиви, советник отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов. ”Надеемся, что это окажет большую помощь предпринимателям и бухгалтерам”, — добавила она.

Закон о бухгалтерском учете изменился в 2016 году, когда была принята директива Европейского союза 2013/34/EL. В связи с этим инструкции Службы бухгалтерского учета стали частью закона, или Стандартом финансовой отчетности Эстонии.

Стандарт финансовой отчетности Эстонии — это основанная на международно признанных принципах бухгалтерского учета и отчетности и предназначенная для общественности совокупность требований к финансовой отчетности, основные положения которого установлены законом.

Его, в свою очередь, дополняют инструкции Службы и требования, установленные в руководстве по финансовому учету и отчетности публичного сектора в отношении государства, лиц, обязанных вести государственный бухгалтерский учет, единиц местных самоуправлений, иных публично-правовых юридических лиц и других лиц, обязанных вести бухгалтерский учет.

Переводы можно найти на странице Министерства финансов по адресу https://www.rahandusministeerium.ee/et/easb/aruandluskorraldus