Министерство финансов готовит дополнительный бюджет

Как сообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус в социальных сетях, Министерство финансов запускает сценарий дополнительного бюджета.
По словам Пентус-Розиманнус, в нынешней быстро усугубляющейся ситуации правительство должно выступить с дополнительным пакетом помощи. Поддержка будет оказана экономическому сектору, сферам здравоохранения, культуры и образования. Самые экстренные потребности, по словам министра, возможно покрывать за счет резервного фонда, но ясно, что без дополнительного бюджета не обойтись.
Детали будут уточнены к концу марта.
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