Министерство финансов готовит дополнительный бюджет

По словам Пентус-Розиманнус, в нынешней быстро усугубляющейся ситуации правительство должно выступить с дополнительным пакетом помощи. Поддержка будет оказана экономическому сектору, сферам здравоохранения, культуры и образования. Самые экстренные потребности, по словам министра, возможно покрывать за счет резервного фонда, но ясно, что без дополнительного бюджета не обойтись.

Детали будут уточнены к концу марта.

LEEVENDUSPAKETT ja LISAEELARVE. Kogu praeguses ja kiiresti halvemaks muutunud olukorras tuleb valitsuse poolt ka... Опубликовано Keit Pentus-Rosimannus Понедельник, 8 марта 2021 г.

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