04.06.2019, 15:06

Министерство экономики намерено приобрести четыре новых пассажирских поезда


rus.delfi.ee
EST
Министерство экономики намерено приобрести четыре новых пассажирских поезда
Kenno Soo

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сделает в ближайшие недели предложение правительству закупить для предприятия Elron четыре новых поезда, чтобы и в будущем люди могли с комфортом передвигаться щадящим окружающую среду способом. Причем предполагается увеличить в поездах число мест для велосипедов.

«Покупка новых поездов позволит пассажирам быстрее, по сравнению с обычными поездами, передвигаться в направлении Тарту, Нарвы и Вильянди», - отметил Аас.

В планах - приобретение гибридных поездов, расходы на энергию и обслуживание у которых будут ниже, чем у нынешних дизельных.

При объявлении тендера внимание обратят на то, чтобы в поездах было больше места для детских колясок, а также для людей с ограниченными возможностями. Новые поезда будут более тихими.

За последние пять лет число пассажиров поездов увеличилось в Эстонии более чем на треть.

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