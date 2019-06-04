Министерство экономики намерено приобрести четыре новых пассажирских поезда
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сделает в ближайшие недели предложение правительству закупить для предприятия Elron четыре новых поезда, чтобы и в будущем люди могли с комфортом передвигаться щадящим окружающую среду способом. Причем предполагается увеличить в поездах число мест для велосипедов.
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
Израильские ученые открыли уникальную способность растений
Антисемитизм в подарок: поездка мечты закончилась кошмаром
Дмитрий Черышев продолжит работу с "Нижним Новгородом"