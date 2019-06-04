Министерство экономики намерено приобрести четыре новых пассажирских поезда

«Покупка новых поездов позволит пассажирам быстрее, по сравнению с обычными поездами, передвигаться в направлении Тарту, Нарвы и Вильянди», - отметил Аас.

В планах - приобретение гибридных поездов, расходы на энергию и обслуживание у которых будут ниже, чем у нынешних дизельных.

При объявлении тендера внимание обратят на то, чтобы в поездах было больше места для детских колясок, а также для людей с ограниченными возможностями. Новые поезда будут более тихими.

За последние пять лет число пассажиров поездов увеличилось в Эстонии более чем на треть.