Министерства: школьный буфет не должен соблазнять сладостями школьников!

Институт развития здоровья, Министерство социальных дел, Министерство сельской жизни и Министерство здоровья составили новое руководство. В нем указано, что в Эстонии детские сады предлагают детям питание минимум три раза в день, а школы — как минимум в обед, пишет ERR.

Поэтому учебные заведения должны стремиться к тому, чтобы еда была вкусной, и дети съедали ее. Руководство также отмечает, что школьные буфеты и автоматы с едой даже могут быть необходимы, чтобы дети при возможности могли получить дополнительную еду.

Однако министерства подчеркивают, что неэтично способствовать ситуации, когда дети предпочитают продаваемую в буфете еду той, что предлагается в столовой, соблазняя их сладостями. Поэтому в буфете должен быть более широкий выбор полезной еды, а количество и ассортимент сладостей и другой неполезной еды должны быть ограничены.