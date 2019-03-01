Министерства культуры Эстонии и России подписали программу сотрудничества до 2021 года

Это уже десятая по счету программа культурного сотрудничества между двумя государствами, предусматривающая партнерство между Эстонией и Россией в области музыки, театра, кино и национальной культуры, а также обмен творческими людьми, экспертами и официальными лицами и возможности для контактов между институтами памяти и образования.

”Культурное сотрудничество Эстонии и России принесло много пользы обеим сторонам. Помимо успешных мероприятий, проведенных до сих пор, Эстония приветствует и новые начинания и направления, а также более тесные контакты с финно-угорскими народами. Мы имеем в виду VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Эстонии в июне 2020 года”, — отметил канцлер Министерства культуры Тарви Ситс. ”Культурное сотрудничество и диалог, которые будут способствовать контактам между творческими людьми, а также деятельности, направленной на сохранение культурного наследия обеих стран, по-прежнему важны для развития”, — сказал Ситс. ”Поэтому более активное межрегиональное культурное сотрудничество приветствуется”, — добавил он.

С российской стороны программу сотрудничества в области культуры на новый период подписала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. ”Сегодня обе стороны выражают желание продолжать и углублять культурный диалог”, — сказала Манилова.