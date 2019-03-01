01.03.2019, 19:40

Министерства культуры Эстонии и России подписали программу сотрудничества до 2021 года

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rus.delfi.ee
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Министерства культуры Эстонии и России подписали программу сотрудничества до 2021 года
Kultuuriministeerium

Сегодня, 1 марта, в Москве канцлер Министерства культуры Тарви Ситс и заместитель министра культуры России Алла Манилова подписали программу культурного сотрудничества между министерствами культуры Эстонии и России на период с 2019 по 2021 год. Программа сотрудничества на новый период распространяется не только на взаимодействие в области изящных искусств и культурного наследия, но и на сотрудничество с финно-угорскими народами, а также между регионами.

Это уже десятая по счету программа культурного сотрудничества между двумя государствами, предусматривающая партнерство между Эстонией и Россией в области музыки, театра, кино и национальной культуры, а также обмен творческими людьми, экспертами и официальными лицами и возможности для контактов между институтами памяти и образования.

Культурное сотрудничество Эстонии и России принесло много пользы обеим сторонам. Помимо успешных мероприятий, проведенных до сих пор, Эстония приветствует и новые начинания и направления, а также более тесные контакты с финно-угорскими народами. Мы имеем в виду VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Эстонии в июне 2020 года”, — отметил канцлер Министерства культуры Тарви Ситс. ”Культурное сотрудничество и диалог, которые будут способствовать контактам между творческими людьми, а также деятельности, направленной на сохранение культурного наследия обеих стран, по-прежнему важны для развития”, — сказал Ситс. ”Поэтому более активное межрегиональное культурное сотрудничество приветствуется”, — добавил он.

С российской стороны программу сотрудничества в области культуры на новый период подписала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. ”Сегодня обе стороны выражают желание продолжать и углублять культурный диалог”, — сказала Манилова.

На сегодняшний день одним из наиболее ярких примеров эстонско-российского культурного сотрудничества является проходящий в Таллинне театральный фестиваль ”Золотая маска в Эстонии”, а также Йыхвиский балетный фестиваль и балтийский театральный фестиваль ”Балтийский дом”. Особую роль в культурном взаимодействии играет Санкт-Петербург, где представительство ”Ээсти контсерт” работает при церкви Святого Иоанна. Кроме того, давняя традиция сотрудничества связывает музеи Эстонии и Санкт-Петербурга. В январе этого года, впервые после восстановления независимости Эстонии, Эстонская национальная опера выступила в Большом театре в Москве, а летом московская Геликон-опера станет главным гостем Дней оперы на Сааремаа. Московские артисты привезут в Эстонию музыкальный спектакль ”Мистер Георг Отс”, посвященный 100-летнему юбилею легендарного певца.

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