Минфин выделил МВД 5,5 млн евро на строительство восточной границы

В течение ближайших трех лет на восточную границу запланировано потратить 56,7 млн евро, из которых инвестиции составят 47,7 млн евро, а на содержание предусмотрено 9 млн евр, сообщает RusERR.

В конце июля в Выруском уезде началось строительство пограничной инфраструктуры протяженностью 23,5 км.

Всего сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 136 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км.