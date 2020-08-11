11.08.2020, 07:54

Минфин выделил МВД 5,5 млн евро на строительство восточной границы

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Võrumaal alustati piiriehitustöid
Foto on illustreerivFoto: Marko Jakobi

Из правительственного резерва в бюджет Министерства внутренних дел направлено 5,5 млн евро. Средства предназначены для частичного покрытия расходов, связанных со строительством восточной границы в 2020 году.

В течение ближайших трех лет на восточную границу запланировано потратить 56,7 млн евро, из которых инвестиции составят 47,7 млн евро, а на содержание предусмотрено 9 млн евр, сообщает RusERR.

В конце июля в Выруском уезде началось строительство пограничной инфраструктуры протяженностью 23,5 км.

Всего сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 136 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км.

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