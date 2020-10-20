Минфин Эстонии: реформа второй пенсионной ступени начнется в соответствии с планом

”Сегодняшнее решение Верховного суда подтвердило то, что мы уже знали. Во вторую ступень необходимо привнести дополнительную свободу и новые возможности для того, чтобы расширить спектр вариантов накопления”, — сказал министр финансов Мартин Хельме. ”В закон необходимо внести еще некоторые технические поправки, однако они не повлияют на первоначальный план реформы”, — добавил министр.

Со вступлением в силу реформы второй ступени отказ от второй ступени и присоединение к ней с нового года станет добровольным. Все желающие смогут продолжать накопление во второй ступени, как и раньше, и дополнительно для этого делать ничего не придется. Если в нынешней системе второй ступени инвестиционные решения принимает управляющий пенсионным фондом, то в качестве новой возможности человек сможет сам решать, куда вложить средства второй ступени.

Для этого нужно будет открыть инвестиционный пенсионный счет, направить туда новые взносы и / или реализовать существующие паи фонда, перевести деньги на инвестиционный пенсионный счет и далее инвестировать самостоятельно. Всегда есть возможность отказаться от этого и направить новые взносы обратно в пенсионный фонд или обменять собранные через инвестиционный пенсионный счет деньги на паи пенсионного фонда. Инвестиционный счет можно будет использовать с сентября 2021 года.

Если до сих пор не было возможности прервать накопление во второй ступени, то с нового года станет возможным и это. Для того чтобы прервать накопление нужно будет подать заявление о выходе из второй ступени. Уходя, можно забрать накопленные средства, уплатив 20-процентный подоходный налог, или оставить деньги в фонде, чтобы по ним и дальше накапливались проценты. По достижении определенного возраста им можно будет пользоваться без уплаты налога или с уплатой налога по пониженной ставке.

С 2021 года все, у кого до сих пор не было второй ступени, смогут присоединиться к ней. Даже после отказа от второй ступени можно будет вернуться туда через 10 лет и снова начать накопление.

Хотя большинство нововведений вступят в силу в 2021 году, Закон о реформе изменит и правила, касающиеся выхода на пенсию, и многие изменения вступят в силу немедленно. А именно, с момента вступления в силу закона у каждого появится выбор, каким образом получать накопленные во второй ступени средства, в виде пожизненной или срочной пенсии или просто в виде единовременной выплаты. Однако здесь важно отметить, что с 1 января 2021 года изменятся ставки подоходного налога. Пожизненная и долгосрочная пенсия не будут облагаться налогом, а ставка подоходного налога для единовременной выплаты и краткосрочной пенсии составит 10 процентов.