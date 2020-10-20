20.10.2020, 20:16

Минфин Эстонии: реформа второй пенсионной ступени начнется в соответствии с планом

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Valitsuse pressikonverents 16.04.2020
Valitsuse pressikonverents 16.04.2020Foto: Priit Simson

Верховный суд не обнаружил в реформе второй пенсионной ступени противоречий с Конституцией, и реформа начнется в соответствии с ранее предложенным графиком, сообщило Министерство финансов в распространенном во вторник пресс-релизе.

”Сегодняшнее решение Верховного суда подтвердило то, что мы уже знали. Во вторую ступень необходимо привнести дополнительную свободу и новые возможности для того, чтобы расширить спектр вариантов накопления”, — сказал министр финансов Мартин Хельме. ”В закон необходимо внести еще некоторые технические поправки, однако они не повлияют на первоначальный план реформы”, — добавил министр.

Со вступлением в силу реформы второй ступени отказ от второй ступени и присоединение к ней с нового года станет добровольным. Все желающие смогут продолжать накопление во второй ступени, как и раньше, и дополнительно для этого делать ничего не придется. Если в нынешней системе второй ступени инвестиционные решения принимает управляющий пенсионным фондом, то в качестве новой возможности человек сможет сам решать, куда вложить средства второй ступени.

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Для этого нужно будет открыть инвестиционный пенсионный счет, направить туда новые взносы и / или реализовать существующие паи фонда, перевести деньги на инвестиционный пенсионный счет и далее инвестировать самостоятельно. Всегда есть возможность отказаться от этого и направить новые взносы обратно в пенсионный фонд или обменять собранные через инвестиционный пенсионный счет деньги на паи пенсионного фонда. Инвестиционный счет можно будет использовать с сентября 2021 года.

Если до сих пор не было возможности прервать накопление во второй ступени, то с нового года станет возможным и это. Для того чтобы прервать накопление нужно будет подать заявление о выходе из второй ступени. Уходя, можно забрать накопленные средства, уплатив 20-процентный подоходный налог, или оставить деньги в фонде, чтобы по ним и дальше накапливались проценты. По достижении определенного возраста им можно будет пользоваться без уплаты налога или с уплатой налога по пониженной ставке.

С 2021 года все, у кого до сих пор не было второй ступени, смогут присоединиться к ней. Даже после отказа от второй ступени можно будет вернуться туда через 10 лет и снова начать накопление.

Хотя большинство нововведений вступят в силу в 2021 году, Закон о реформе изменит и правила, касающиеся выхода на пенсию, и многие изменения вступят в силу немедленно. А именно, с момента вступления в силу закона у каждого появится выбор, каким образом получать накопленные во второй ступени средства, в виде пожизненной или срочной пенсии или просто в виде единовременной выплаты. Однако здесь важно отметить, что с 1 января 2021 года изменятся ставки подоходного налога. Пожизненная и долгосрочная пенсия не будут облагаться налогом, а ставка подоходного налога для единовременной выплаты и краткосрочной пенсии составит 10 процентов.

Выбор, сделанный в ходе реформы второго уровня, никоим образом не повлияет на временную приостановку взносов во вторую ступень. С июля этого года до сентября 2021 года государство приостановило 4-процентные взносы во вторую ступень. Взносы во вторую ступень в размере 2 процентов от заработной платы брутто продолжатся автоматически. Желающие приостановить взносы в размере 2 процентов могут подать соответствующее заявление в октябре нынешнего года. В сентябре следующего года взносы будут автоматически возобновлены как для тех, кто отказался от своих 2-процентных взносов, так и для тех, кто продолжил их делать.

Ко второй ступени присоединились около 760 000 человек. Имеется также до 100 000 потенциальных новых вкладчиков. Это люди трудоспособного возраста, не присоединившиеся ко второй ступени.

Дополнительно о реформе второй ступени можно прочесть здесь.

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