Минэкономики собирается запретить не подходящие для Эстонии зимние шины

Такое предложение включено в список мер по повышению безопасности дорожного движения и сокращения смертности на дорогах, которые образованная при правительстве Эстонии комиссия направила в Министерство экономики и коммуникаций для разработки соответствующего законопроекта, сообщил в среду новостной портал ERR.ee.

Помимо запрета на эксплуатацию определенных видов зимних шин, могут быть ужесточены требования к минимальной глубине протектора и максимальному разрешенному возрасту шин.

В минэкономике сообщили, что, по всей вероятности, быстрее всего будет реализовано предложение по запрету зимних шин, предназначенных для Центральной Европы. Хотя формально такие шины считаются зимними и обозначены M+S, они предназначены скорее для околонулевых температур, а в условиях северных стран резина в них становится слишком жесткой и теряет сцепление с дорожным покрытием. По этой причине в Эстонии в дальнейшем могут разрешить использование только шин, которые подходят и для использования на обледеневших дорогах (обозначены значком снежинки или заснеженной горной вершины).