Милонов: если Армения попросит Россию ввести войска, то будем это рассматривать, а на страны Балтии не собираемся нападать

- Вам запретили въезд в Азербайджан. Как вы к этому относитесь?

- Исходя из культурных традиций, конечно, я печалюсь, что не смогу посмотреть на Девичью башню. Исходя из текущей военно-политической обстановки, для меня это большая честь, что запретили общаться с людьми, которых я считаю подонками, оккупантами и убийцами. Потому что, как бы они там не пытались, прожаривая свой очередной кебаб, рассказать о злостной оккупации территории Азербайджана, я вижу в Нагорном Карабахе другую картину.

Я побывал везде — на фронте, в местах, где наибольшие разрушения получили гражданские объекты, пообщался с обычными людьми. Посидел в подвале вместе со всеми, когда шел авиационный обстрел с помощью турецких беспилотников.

Конечно, сейчас я могу сказать, что здесь идет продолжение того геноцида, который турки проводили век тому назад. И если ты не раскаиваешься в каком-то преступлении, как правило, ты повторяешь его снова и снова. Турки, я имею в виду не турецкий народ, а руководство Турции, принципиально отказываются признать свое преступление, совершенное в 1915 году. И последующие преступления, когда они стали родоначальниками холокоста. Да, Гитлер это делал в отношении евреев, цыган, а турки — в отношении армян.

К сожалению, азербайджанских парней, которых мобилизуют, бросают на смерть. Потому что народ Арцаха уже привык себя защищать. Он не нападает. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наплевав на советы своего мудрого отца Гейдара, вновь развязал эту войну. Он говорит, что эту войну проводит с помощью Турции. Эта страна никому никогда не помогает. Помощь — это безвозмездно. Турция может дать взаймы, но не в стиле европейских швейцарских банков, а в стиле средневековых ростовщиков. Она тебе поможет сейчас немножечко, а потом возьмет с тебя в несколько раз больше.

То, что мы видим сейчас, — потеря суверенитета Азербайджана. Он хочет восстановить суверенитет на территории Нагорного Карабаха, но население против. Как его будут восстанавливать? Вырезать, расстрелять всех? То, что азербайджанцы сейчас делают. Они пленных не берут, даже стариков расстреливают, просто потому что они воодушевлены авантюрной идеей.