18.10.2020, 08:05

Милонов: если Армения попросит Россию ввести войска, то будем это рассматривать, а на страны Балтии не собираемся нападать


Роман Старапопов
Нагорный Карабах
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который находится в Нагорном Карабахе, заявил в интервью находящемуся там же корреспонденту Delfi Роману Старапопову, что если от президента и парламента Армении будет запрос на ввод в страну российских войск, то Россия его рассмотрит. Милонов отметил, что у России хорошие отношения с Эстонией, и россияне не будут нападать на страны Балтии.

- Вам запретили въезд в Азербайджан. Как вы к этому относитесь?

- Исходя из культурных традиций, конечно, я печалюсь, что не смогу посмотреть на Девичью башню. Исходя из текущей военно-политической обстановки, для меня это большая честь, что запретили общаться с людьми, которых я считаю подонками, оккупантами и убийцами. Потому что, как бы они там не пытались, прожаривая свой очередной кебаб, рассказать о злостной оккупации территории Азербайджана, я вижу в Нагорном Карабахе другую картину.

Я побывал везде — на фронте, в местах, где наибольшие разрушения получили гражданские объекты, пообщался с обычными людьми. Посидел в подвале вместе со всеми, когда шел авиационный обстрел с помощью турецких беспилотников.

Конечно, сейчас я могу сказать, что здесь идет продолжение того геноцида, который турки проводили век тому назад. И если ты не раскаиваешься в каком-то преступлении, как правило, ты повторяешь его снова и снова. Турки, я имею в виду не турецкий народ, а руководство Турции, принципиально отказываются признать свое преступление, совершенное в 1915 году. И последующие преступления, когда они стали родоначальниками холокоста. Да, Гитлер это делал в отношении евреев, цыган, а турки — в отношении армян.

К сожалению, азербайджанских парней, которых мобилизуют, бросают на смерть. Потому что народ Арцаха уже привык себя защищать. Он не нападает. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наплевав на советы своего мудрого отца Гейдара, вновь развязал эту войну. Он говорит, что эту войну проводит с помощью Турции. Эта страна никому никогда не помогает. Помощь — это безвозмездно. Турция может дать взаймы, но не в стиле европейских швейцарских банков, а в стиле средневековых ростовщиков. Она тебе поможет сейчас немножечко, а потом возьмет с тебя в несколько раз больше.

То, что мы видим сейчас, — потеря суверенитета Азербайджана. Он хочет восстановить суверенитет на территории Нагорного Карабаха, но население против. Как его будут восстанавливать? Вырезать, расстрелять всех? То, что азербайджанцы сейчас делают. Они пленных не берут, даже стариков расстреливают, просто потому что они воодушевлены авантюрной идеей.

Они говорят, что хотят восстановить законное правление на территории Карабаха. Законное правление подразумевает право людей на выбор своей власти. Люди, которые здесь живут, выбрали свою власть.

Территория давным-давно определилась. Народ Арцаха сделал свой выбор очень давно. К сожалению, были допущены ошибки еще во времена СССР.

- То, что во времена СССР Азербайджану принадлежал Арцах, было ошибкой?

- Конечно, это было ошибкой. Потому что во времена СССР никто об этом не задумывался. Во времена СССР никто даже представить себе не мог, что могут быть такие конфликты. Это пытаются нам навязать некий стереотип, который, к сожалению, идет из американских боевиков, о невозможности существования исламского и христианского населения. Я из России. У нас христиане, мусульмане живут вместе. Мы празднуем Курбан-байрам, они празднуют Пасху. Вообще, никаких проблем нет. Это нормальная, мультикультурная дружба народов.

- Как Россия относится к этой войне? Будут ли какие-то комментарии? Пока молчат.

- Россия — единственная, кто серьезно озаботилась этим конфликтом. Смотрите, Москва предпринимает беспрецедентные, дипломатические усилия, чтобы посадить участников конфликта за стол переговоров. При нашем непосредственном участии была первая попытка подписания договора о прекращении огня, который, к сожалению, был нарушен. Но именно мы это сделали.

- Я говорил с местными жителями, они надеются на Путина.

- Знаете, я могу сказать, что во всех точках, где идет война, люди надеются на Путина. Ну, а на кого же? Не на Трампа же им надеяться. Поэтому, конечно, это мое личное мнение, я бы двумя руками поддержал решение о вводе российских миротворцев.

- Ввод российских войск в Армению?

- Если будет на то запрос президента и парламента Армении, то Россия будет его рассматривать. И естественно, мне кажется, что мы готовы поддержать и защитить людей. А с точки зрения норм международного права, Нагорный Карабах не является юридической границей Армении, и поэтому здесь это не может быть применено. Конечно, если бы это было так, то мы бы плечом к плечу помогали бы уже армянским братьям сбивать этих знаменосцев турецких. Это был бы самый красивый вид арцахского неба, украшенного падающими турецкими беспилотниками.

- Вчера мне сказал один из военных, что за Азербайджан среди наемников воюют и украинцы. Как вы это прокомментируете?

- Был я на Донбассе. В 2014 году. Знаете, наемники дорого не стоят. Не самые лучшие боевые силы. Может, их поставили поварами, и они варят борщ. Но они же любят свинину, а азербайджанцы её не едят. То, что Турция пытается создать свой собственный альтернативный военный блок, это бесспорно.

- Что вы можете сказать про отношения Эстонии и России?

- Нормальные у нас отношения. Я уверен, что если Эстонию не будут пытаться втянуть в какие-то авантюры, то у нас вообще не будет проблем во взаимоотношениях с Эстонией.
Я из Петербурга. Для нас Эстония является ближайшим местом для поездок, для отдыха. Вот поверьте, в России нет ни одного человека, агрессивно относящегося к Эстонии. Поэтому когда говорят, что страны Балтии запрашивают поддержку НАТО для защиты от российской агрессии, мы просто крутим пальцем у виска. Кто собирается нападать на балтийские страны? Мы точно не собираемся.

В Эстонии еще в советские времена у нас была дача в садоводстве ”Светофор”. Никаких проблем не было, и я хочу приезжать в Эстонию, гулять по Таллинну. Мне там очень нравится. И я в прекрасных отношениях со многими политиками Эстонии, хотя многие из них занимают проевропейскую позицию. Но, поверьте, когда нет камер, они снимают свои пиджаки, говорят со мной на русском языке, мы прекрасно поем песни. У нас нет никаких даже малейших предпосылок для вражды.

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