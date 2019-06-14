Миллионер спорит с AS Ühisteenused за право бесплатно парковать в Старом городе свой Ferrari

Автомобиль принадлежит бизнесмену Яанусу Отса, дом которого находится здесь же, на улице Лай. В каком-то смысле мужчина скапливает штрафы, время от времени оплачивая их порцией.

Отса говорит, что оплатил последние штрафы, так как ему было неохота заниматься разбирательством. Он также добавил, что является почетным гражданином Таллинна, у которого есть для парковки по всему городу льготное разрешение. За разрешение он платит каждый год определенную сумму. Мужчина постоянно ругается с парковочными контролерами и считает, что с ним обходятся несправедливо.

Парковку в Старом городе контролирует AS Ühisteenused. Директор предприятия Яан Вилл поясняет, что у принадлежащего бизнесмену автомобиля Ferrari нет парковочных льгот. «Вероятно, дело в том, что разрешение выдается на конкретное транспортное средство, а лицо использует несколько различных машин. Из них льготы действуют только в отношении одной, для других — нет».

То же самое подтверждает руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьйо: «У почетного гражданина есть возможность ходатайствовать о льготном разрешение, но оно действует одновременно на один автомобиль».

Почему у Ferrari Отса на ветровом стекле две штрафных квитанции? Харьйо поясняет, что парковочный штраф на одну машину выписывается один раз в течение суток. Две квитанции показывают, что владелец оставил машину без оплаты за парковку больше, чем на сутки.

Вилл отмечает, что парковочный контролер не обязан знать, кому принадлежит автомобиль и является ли владелец почетным гражданином, парковщик вводит номер машины в базу данных и видит, действуют ли в отношении транспортного средства льготы или нет.