14.06.2019, 13:31

Миллионер спорит с AS Ühisteenused за право бесплатно парковать в Старом городе свой Ferrari

 (21)
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 17
Миллионер спорит с AS Ühisteenused за право бесплатно парковать в Старом городе свой Ferrari
Eesti Ekspress

В Старом городе Таллинна на улице Лай в последние недели внимание привлекает следующая картина: на краю улицы стоит роскошный черный Ferrari, под дворником которого вложены сразу несклько штрафных квитанций.

Автомобиль принадлежит бизнесмену Яанусу Отса, дом которого находится здесь же, на улице Лай. В каком-то смысле мужчина скапливает штрафы, время от времени оплачивая их порцией.

Отса говорит, что оплатил последние штрафы, так как ему было неохота заниматься разбирательством. Он также добавил, что является почетным гражданином Таллинна, у которого есть для парковки по всему городу льготное разрешение. За разрешение он платит каждый год определенную сумму. Мужчина постоянно ругается с парковочными контролерами и считает, что с ним обходятся несправедливо.

Парковку в Старом городе контролирует AS Ühisteenused. Директор предприятия Яан Вилл поясняет, что у принадлежащего бизнесмену автомобиля Ferrari нет парковочных льгот. «Вероятно, дело в том, что разрешение выдается на конкретное транспортное средство, а лицо использует несколько различных машин. Из них льготы действуют только в отношении одной, для других — нет».

То же самое подтверждает руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьйо: «У почетного гражданина есть возможность ходатайствовать о льготном разрешение, но оно действует одновременно на один автомобиль».

Почему у Ferrari Отса на ветровом стекле две штрафных квитанции? Харьйо поясняет, что парковочный штраф на одну машину выписывается один раз в течение суток. Две квитанции показывают, что владелец оставил машину без оплаты за парковку больше, чем на сутки.

Вилл отмечает, что парковочный контролер не обязан знать, кому принадлежит автомобиль и является ли владелец почетным гражданином, парковщик вводит номер машины в базу данных и видит, действуют ли в отношении транспортного средства льготы или нет.

Вилл также добавил, что парковочную льготу можно переоформить с одной машины на другую — для этого нужно связаться с Транспортным департаментом.

Отса с этими словами не согласен. «Льготы действуют в отношении человека, а не машины, велосипеда или тапочек. Они считают, что если я езжу на разных машинах, то должен каждый раз, пересаживаясь из одного автомобиля в другой, перерегистрировать в Транспортном департаменте свои льготы?»

В обосновании своей логики предприниматель говорит, что если он подарит свой Ferrari, к примеру, журналисту, то у автомобиля не сохранятся же его парковочные льготы.

Год назад у Отса в Старом городе также были споры с инспектором Муниципальной полиции, который пытался объяснить бизнесмену (тот ездил тогда на Porsche), что для въезда в Старый город у зарегистрированных там лиц должно быть соответствующее разрешение. Отса в ответ заявил инспектору, что Конституция гарантирует ему право подъезжать к своему дому.

Отса работает в сфере строительства и недвижимости. В 2011 году он получил от Таллинна награду - «Знак за заслуги», которой был отмечен его вклад в улучшении городской среды и сохранения культурного наследия.

Читайте также:
Читайте также: