11.06.2019, 20:31

Миллион собран! На лечение трехмесячной Аннабель пожертвовали деньги тысячи людей

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rus.delfi.ee
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Миллион собран! На лечение трехмесячной Аннабель пожертвовали деньги тысячи людей
Foto: Facebooki kuvatõmmis

Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей странице в Facebook благодарит людей, которые пожертвовали для спасения нуждающейся в чрезвычайно дорогой генной терапии Аннабель в общей сложности уже более одного миллиона евро.

Сегодня к полудню было собрано 1 014 254 евро. На счет Детского фонда поступило в общей сложности 221 167,74 евро, вдобавок фонд направит на финансирование лечения Аннабель 400 000 евро из резервов. На созданный родителями Аннабель счет HelpAnnabel поступило в общей сложности 392 575 евро. Наибольшее поступившее на счет Детского фонда пожертвование было 22 000 евро. Цифры телефонных пожертвований от телекоммуникационных фирм надеются получить завтра.

Свою помощь Аннабель предложили очень многие предприятия, как делая пожертвования, так и жертвуя навыки и время. Например, необходимую для помощи Аннабель информацию распространяют через Linna Ekraanid.

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Если собранная сумма не потребуется маленькой Аннабель в полном объеме, Детский фонд направит оставшиеся деньги другим нуждающимся в помощи детям.

Сегодня в США отправятся последние необходимые для лечения Аннабель медицинские документы.

Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607

Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением "Annabel".

При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер:

900 5025 — 5€
900 5100 — 10€
900 5500 — 50€.

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