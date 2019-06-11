Миллион собран! На лечение трехмесячной Аннабель пожертвовали деньги тысячи людей

Сегодня к полудню было собрано 1 014 254 евро. На счет Детского фонда поступило в общей сложности 221 167,74 евро, вдобавок фонд направит на финансирование лечения Аннабель 400 000 евро из резервов. На созданный родителями Аннабель счет HelpAnnabel поступило в общей сложности 392 575 евро. Наибольшее поступившее на счет Детского фонда пожертвование было 22 000 евро. Цифры телефонных пожертвований от телекоммуникационных фирм надеются получить завтра.

Свою помощь Аннабель предложили очень многие предприятия, как делая пожертвования, так и жертвуя навыки и время. Например, необходимую для помощи Аннабель информацию распространяют через Linna Ekraanid.

Если собранная сумма не потребуется маленькой Аннабель в полном объеме, Детский фонд направит оставшиеся деньги другим нуждающимся в помощи детям.

Сегодня в США отправятся последние необходимые для лечения Аннабель медицинские документы.

Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":