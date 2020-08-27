Миколог рассказал, почему не стоит есть лисички и какие грибы самые питательные

По его словам, лисичка такой гриб, который не прорастает и не гниет: "Он начинает расти летом, и если в засуху не засыхает, то может расти до Рождества. Большие старые лисички могут быть очень красивыми, зачастую с кудрявыми краями, сочные и стоячие. Видно, что он только и рос и думал и затем опять рос и опять думал".

Лисичку знают все, ее ценят, скупают, она имеет ценность. Но как съедобный гриб лисичка никудышная? "Да. Она многоразовая, если осторожно есть. (Усмехается.) Наименее питательный гриб. Поэтому он и доживает до зимы, потому что даже черви ничего оттуда не получают. Какие-то проволочные личинки жука туда залезают, но для обычных личинок комара лисички не существует. И поскольку они хорошо хранятся, их так и расхваливают скупщики. Меня же эта хвалебная песня бесит, поэтому я и говорю, что лисичка не годится в пищу", — заявляет Плоомпуу.

Какой гриб он хвалит? "Я хвалю сыроежки. В качестве образца я выбрал желтую сыроежку, ее легко узнать среди других сыроежек и действительно очень хорошо свежей положить на сковороду. Желтая сыроежка приятная, сладкая, сочная, слегка пряная. А также боровик, самый питательный гриб вообще, или говорушка гигантская, на которую смотрят со страхом, если она появляется в саду. Опять же имеет приятный, сильно пряный вкус. Для меня. О вкусах не спорят. Чтобы поесть говорушку гигантскую, мне пришлось три-четыре года охотиться, прежде чем нашел один нечервивый гриб. Она выходит из земли и уже червивая. Этот сильный вкус и аромат, очевидно, пленяет и червей", — говорит миколог.

Интервью полностью на эстонском языке читайте в Maaleht.