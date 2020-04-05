Миинсоцдел: социальный сектор в настоящее время хорошо подготовлен к кризису

Социальные работники местных самоуправлений повысили готовность для преодоления кризиса

На сегодняшней встрече по видео 11 местных самоуправлений представили обзор текущего состояния социального обеспечения и действий, связанных с кризисом COVID-19. Некоторые местные самоуправления запустили телефоны помощи для консультации жителей по поводу коронавируса. Также активно обзванивают пожилых жителей, уделяют внимание улучшению организации услуг на дому и прибегают к помощи добровольцев. Особое внимание местные самоуправления уделают домам призрения. Местные самоуправления также организовали питание для детей в ситуации, когда школы закрыты.

”В социальной сфере было проведено множество профилактических мероприятий и в этой сфере готовы помогать людям справляться с кризисом. В кризисной ситуации важно продолжать оказывать наиболее важные социальные услуги и расширять возможности работников в социальном секторе. Тем не менее, очень важно, чтобы и без того низкие расходы на социальную защиту в стране не были подорваны в качестве первого варианта решения экономических последствий кризиса. В трудные времена внимание и инвестиции должны быть в этой сфере вовсе увеличены”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе. Министерство социальных дел представило обзор организации управления, основных действий, а также проблемных мест.

Стороны пришли к мнению, что социальный сектор в настоящее время хорошо подготовлен к кризису, но следует также учитывать, что ситуация может оказаться неподъемной без дополнительных ресурсов, если кризис будет долго продолжаться или ухудшаться. Ожидается, что государство продолжит поставки средств индивидуальной защиты и будет сотрудничать, а также местные самоуправления хотят получать больше информации по поводу распространения вируса в их регионе.

Местные самоуправления признали, что в целом люди серьезно относятся к инструкциям и рекомендациям, которые присылает государство, волость и город. И, например, прямая рассылка и кампании позволили донести до людей важную информацию по поводу чрезвычайного положения.