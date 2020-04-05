Миинсоцдел: социальный сектор в настоящее время хорошо подготовлен к кризису
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Социальные работники местных самоуправлений повысили готовность для преодоления кризиса
На сегодняшней встрече по видео 11 местных самоуправлений представили обзор текущего состояния социального обеспечения и действий, связанных с кризисом COVID-19. Некоторые местные самоуправления запустили телефоны помощи для консультации жителей по поводу коронавируса. Также активно обзванивают пожилых жителей, уделяют внимание улучшению организации услуг на дому и прибегают к помощи добровольцев. Особое внимание местные самоуправления уделают домам призрения. Местные самоуправления также организовали питание для детей в ситуации, когда школы закрыты.
”В социальной сфере было проведено множество профилактических мероприятий и в этой сфере готовы помогать людям справляться с кризисом. В кризисной ситуации важно продолжать оказывать наиболее важные социальные услуги и расширять возможности работников в социальном секторе. Тем не менее, очень важно, чтобы и без того низкие расходы на социальную защиту в стране не были подорваны в качестве первого варианта решения экономических последствий кризиса. В трудные времена внимание и инвестиции должны быть в этой сфере вовсе увеличены”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе. Министерство социальных дел представило обзор организации управления, основных действий, а также проблемных мест.
Стороны пришли к мнению, что социальный сектор в настоящее время хорошо подготовлен к кризису, но следует также учитывать, что ситуация может оказаться неподъемной без дополнительных ресурсов, если кризис будет долго продолжаться или ухудшаться. Ожидается, что государство продолжит поставки средств индивидуальной защиты и будет сотрудничать, а также местные самоуправления хотят получать больше информации по поводу распространения вируса в их регионе.
Местные самоуправления признали, что в целом люди серьезно относятся к инструкциям и рекомендациям, которые присылает государство, волость и город. И, например, прямая рассылка и кампании позволили донести до людей важную информацию по поводу чрезвычайного положения.
По словам заместителя директора Союза городов и волостей Эстонии Яна Трейя, в настоящее время для местных самоуправлений важно обеспечить наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты для домов призрения и социальных работников, а также предоставлять необходимые для жизни услуги. ”Обмен лучшими практиками и сотрудничество играют важную роль в трудные времена и Союз городов и волостей Эстонии ежедневно работает для этого”, — добавил Ян Трей.
В обсуждениях приняли участие представители Антсла, Таллинна, Виймси, Виру-Нигула, Ляэне-Нигула, Харку, Тарту, Кастре, Эльва, Раквере и Ляэне-Харью. Союз городов и волостей Эстонии и министерство социальных дел планируют проводить подобные семинары на регулярной основе.
Ответы на вопросы по поводу чрезвычайного положения доступны на русском языке на сайте правительства.
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