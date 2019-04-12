Михкельсон в Киеве: мы должны защищать стремления Украины вступить в ЕС и НАТО

Руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТОМарко Михкельсон выступил с докладом на форуме по безопасности в Киеве. В своем выступлении он подчеркнул, что если бы Украина в свое время не выразила стойкое желание стать независимым государством, многие другие страны Восточной Европы, в т.ч. и Эстония, сегодня не были бы членами НАТО, передает пресс-служба Рийгикогу.
Михкельсон отметил, что мирное, демократическое, а также уверенное с политической точки зрения решение Украины выйти из состава Советской империи в 1991 году и последовавший за этим добровольный отказ от ядерного оружия открыли многим другим европейским народам путь к свободе и укреплению безопасности через членство в НАТО.
”Влияние восстановления государственности Украины в 1991 году сравнимо с падением Берлинской стены. Это позволило окончательно разрушить Советский Союз и дать странам Восточной Европы свободу самоопределения в сфере безопасности”, — сказал Михкельсон.
”Теперь наша обязанность — сделать все, чтобы защитить стремления Украины стать членом ЕС и НАТО. Это — марафон, но даже у самого длинного марафона должна быть финишная прямая. Эстония и союзники должны показать Украине, где именно эта финишная прямая находится”, — подытожил Михкельсон.
Помимо Михкельсона в дискуссии ”Объединяя силы для борьбы за свободу” на форуме безопасности выступили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Патроном форума по безопасности выступил бывший премьер-министр Арсений Яценюк. На форуме выступили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, кандидат в президенты на последних выборах Анатолий Гриценко и многие другие. Форум на высшем уровне организуется с 2007 года.