Михкельсон в Киеве: мы должны защищать стремления Украины вступить в ЕС и НАТО

Михкельсон отметил, что мирное, демократическое, а также уверенное с политической точки зрения решение Украины выйти из состава Советской империи в 1991 году и последовавший за этим добровольный отказ от ядерного оружия открыли многим другим европейским народам путь к свободе и укреплению безопасности через членство в НАТО.

”Влияние восстановления государственности Украины в 1991 году сравнимо с падением Берлинской стены. Это позволило окончательно разрушить Советский Союз и дать странам Восточной Европы свободу самоопределения в сфере безопасности”, — сказал Михкельсон.

”Теперь наша обязанность — сделать все, чтобы защитить стремления Украины стать членом ЕС и НАТО. Это — марафон, но даже у самого длинного марафона должна быть финишная прямая. Эстония и союзники должны показать Украине, где именно эта финишная прямая находится”, — подытожил Михкельсон.