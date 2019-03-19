Михкельсон ознакомится с системой противоракетной обороны США

”Тихоокеанский регион имеет большое значение для США как важного союзника НАТО. За последние несколько десятилетий, наряду с присутствовавшим ранее влиянием России и Китая, также возникла реальная угроза, связанная с ядерной программой Северной Кореи”, — сказал Михкельсон накануне визита. По его словам, в рамках визита представится прекрасная возможность подробнее ознакомиться с ситуацией в сфере угроз для одного из наиболее важных регионов с точки зрения США и, таким образом, всего альянса, а также с необходимыми мерами сдерживания.

В начале апреля НАТО отмечает свою 70-ю годовщину. ”За эти годы НАТО стал самым крепким оборонным альянсом свободных демократических государств, стабилизирующим ситуацию в сфере международных отношений от Тихоокеанского региона до Балтийского моря, — сказал Михкельсон. — НАТО всячески оправдал свое существование. Задачей союзников по-прежнему является участие в сохранении эффективности альянса”.

По словам Михкельсона, визит комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО на Гавайи является подтверждением того, что государства-члены доверяют и защищают друг друга и по-прежнему готовы ко всестороннему сотрудничеству.