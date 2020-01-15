Михкельсон: отставка правительства России — первый видимый шаг к сохранению Путина у власти в 2024(14)
Комментируя сегодняшнюю отставку российского кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, вице-председатель Комиссии по международным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сказал, что "это был лишь вопрос времени, когда будут сделаны конституционные и другие шаги к тому, чтобы гарантировать сохранения власти Путина в 2024 году".
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