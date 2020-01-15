Михкельсон: отставка правительства России — первый видимый шаг к сохранению Путина у власти в 2024

"Отставка правительства находится в прямой связи с предложением Путина провести всенародное голосование для изменения конституции. Он сделал предложение ограничить президентские полномочия и передать больше власти парламенту и премьер-министру. С большой долей вероятности это первый видимый шаг к тому, чтобы в 2024 году Путин сохранил контроль над принимаемыми в России решениями".

По словам Михкельсона, какой-то другой причины в отставке правительства увидеть трудно. В сегодняшнем выступлении прездента РФ намека на это не было. "Это держалось в секрете, но уже некоторое время казалось очевидным что это лишь вопрос времени, когда будут сделаны конституционные и другие шаги к тому, чтобы гарантировать сохранения власти Путина в 2024 году".