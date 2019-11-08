Михкельсон о новой должности Лооне: а еще три дня назад она не могла ответить, является ли Россия агрессором на Украине

”Сегодня голосами EKRE, Isamaa и Центристской партии новой главой эстонской делегации в ассамблее НАТО стала Оудекки Лооне. А еще три дня назад Лооне не смогла в ходе ответа на заданной мною на заседании комиссии по иностранным делам вопрос сказать, является Россия агрессором на Украине или нет и поддерживает ли она возможное расширение НАТО на Украину и Грузию”, — написал на это вице-президент комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).

”Она, конечно, подчеркнула, что в своей дальнейшей работе будет руководствоваться ”официальной позицией” Эстонии. Постыдный случай, хотя, к сожалению, уже давно стало обычным, что деятельность коалиции приводит к странным толчкам в формировании и воплощении в жизнь (в том числе в парламентской дипломатии) внешней политики. Это подрывает доверие к Эстонии и приводит к полярным напряжениям в обществе”, — резюмировал политик.