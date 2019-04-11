Михал: проголосуем против решения Кылварта сбежать в Нижний город и сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE

”Слова и действия ценристов идут вразрез с их политическим выбором. Именно поэтому мы не станем поддерживать решение Кылварта сбежать в Нижний город и сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE. В Рийгикогу, а мандаты центристами были получены именно для работы в Рийгикогу, более чем достаточно тех депутатов-центристов среди эстонцев и среди русских, которые могли бы поставить свои обещания избирателям и свои принципы выше, чем тёплое рабочее место. Думаю, и сегодня, и в дальнейшем выражу мнение избирателей центристов, если скажу о том, что правление в Таллинне — это не товар в обмен на молчаливую поддержку коалиции с EKRE”, — объяснил Кристен Михал позицию фракции Партии Реформ.

На данный момент создающаясяиз центристов, EKRE и Isamaa коалиция в Рийгикогу имеет 57 депутатов. По оценке журналистов, в рядах центристов депутатов, которые могли бы предотвратить коалицию с EKRE, более чем достаточно.