18.10.2019, 19:35

Михал о договоре центристов с Единой Россией: если премьер не в силах оказаться от такой дружбы, может, лучше отказаться от такого премьера?

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rus.delfi.ee
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Delfi valimisõhtu
Delfi valimisõhtuFoto: Taavi Sepp

Российский пропагандистский канал Sputnik Estonia поделился в соцсетях результатами проведенного по заказу Eesti Päevaleht исследования, по которому поддержка Юри Ратаса в качестве премьер-министра на 3% выше, чем у Каи Каллас. Реформист Кристен Михал считает, что Спутник использует результаты опроса в своих целях.

”Sputnik решил напомнить своим подписчикам в Эстонии, что именно Юри Ратас является хорошим премьер-министром. В графике маргинальный разрыв представлен как огромное преимущество. Партнером Единой России стоит быть”, — пишет Михал.

Sputniku kajastus turu-uuringutest.
Sputniku kajastus turu-uuringutest.

Михал считает, что премьер-министр страны ЕС и НАТО должен отказаться от такой дружбы (”этот большой друг только и делает, что разрушает нашу независимость”), но добавляет, что, может быть, легче уж отказаться от самого премьер-министра и правительства, ”которое не осмеливается разорвать договор, направленный против своего государства и интересов народа”.

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