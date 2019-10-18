Михал о договоре центристов с Единой Россией: если премьер не в силах оказаться от такой дружбы, может, лучше отказаться от такого премьера?(24)
Российский пропагандистский канал Sputnik Estonia поделился в соцсетях результатами проведенного по заказу Eesti Päevaleht исследования, по которому поддержка Юри Ратаса в качестве премьер-министра на 3% выше, чем у Каи Каллас. Реформист Кристен Михал считает, что Спутник использует результаты опроса в своих целях.
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