”Sputnik решил напомнить своим подписчикам в Эстонии, что именно Юри Ратас является хорошим премьер-министром. В графике маргинальный разрыв представлен как огромное преимущество. Партнером Единой России стоит быть”, — пишет Михал.



Sputniku kajastus turu-uuringutest.

Sputniku kajastus turu-uuringutest.

Михал считает, что премьер-министр страны ЕС и НАТО должен отказаться от такой дружбы (”этот большой друг только и делает, что разрушает нашу независимость”), но добавляет, что, может быть, легче уж отказаться от самого премьер-министра и правительства, ”которое не осмеливается разорвать договор, направленный против своего государства и интересов народа”.