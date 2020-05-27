27.05.2020, 09:30

Михал Корб о пожертвовании ”танкиста”: предполагаю, что он просто разделяет идеологию Центристской партии


EST
Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31
Mihhail KorbFoto: Rauno Volmar

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обнаружила подозрительное пожертвование Центристской партии и подозревает, что оно было совершено при помощи подставного лица, то есть т. н. танкиста. Генеральный секретарь центристов Михаил Корб говорит, что просто этот человек, вероятно, разделяет идеологию партии.

”Я не могу прокомментировать, почему у ERJK возникло такое подозрение. Яна-Хелен Юхасте [жертвователь] ходатайствовала о присоединении к партии, на основании чего я могу предположить, что она поддерживает идеологию партии. Мы благодарны ей за пожертвование”, — сказал Корб Delfi.

По данным коммерческого регистра, Юхасте долгое время являлась членом EKRE, которую покинула 14 апреля. К настоящему моменту связаться с Юхасте для получения комментария не удалось.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Küsitlus #118543
Читайте также: