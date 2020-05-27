Михал Корб о пожертвовании ”танкиста”: предполагаю, что он просто разделяет идеологию Центристской партии

”Я не могу прокомментировать, почему у ERJK возникло такое подозрение. Яна-Хелен Юхасте [жертвователь] ходатайствовала о присоединении к партии, на основании чего я могу предположить, что она поддерживает идеологию партии. Мы благодарны ей за пожертвование”, — сказал Корб Delfi.

По данным коммерческого регистра, Юхасте долгое время являлась членом EKRE, которую покинула 14 апреля. К настоящему моменту связаться с Юхасте для получения комментария не удалось.

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