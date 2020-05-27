Михал Корб о пожертвовании ”танкиста”: предполагаю, что он просто разделяет идеологию Центристской партии
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обнаружила подозрительное пожертвование Центристской партии и подозревает, что оно было совершено при помощи подставного лица, то есть т. н. танкиста. Генеральный секретарь центристов Михаил Корб говорит, что просто этот человек, вероятно, разделяет идеологию партии.
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