15.04.2019, 17:10

Михаила Кылварта в городском собрании заменит Вячеслав Пруссаков


rus.delfi.ee
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Tallinna linnavolikogu 03.05.2017
Tallinna linnavolikoguFoto: Taavi Sepp

Таллинская городская избирательная комиссия приостановила в связи с избранием мэром полномочия Михаила Кылварта в качестве депутата Таллинского городского собрания и назначила замещающим его депутатом Вячеслава Пруссакова.

Приостановка полномочий и назначение на должность нового депутата действительны с пятницы, 12 апреля, сообщает Раэпресс.

Одновременно на основе личного заявления приостановлены депутатские полномочия в городском собрании Андреса Колдре до 15 августа 2019 г., а приостановка полномочий Йоко Алендер продлена до 17 октября 2019 г.

Андреса Колдре заменит в горсобрании Изабелла Рийтсаар, замещение Йоко Алендер продолжит Антс Леэметс.

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