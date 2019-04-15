Михаила Кылварта в городском собрании заменит Вячеслав Пруссаков

Приостановка полномочий и назначение на должность нового депутата действительны с пятницы, 12 апреля, сообщает Раэпресс.

Одновременно на основе личного заявления приостановлены депутатские полномочия в городском собрании Андреса Колдре до 15 августа 2019 г., а приостановка полномочий Йоко Алендер продлена до 17 октября 2019 г.

Андреса Колдре заменит в горсобрании Изабелла Рийтсаар, замещение Йоко Алендер продолжит Антс Леэметс.