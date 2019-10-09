09.10.2019, 20:16

Михаил Лотман: я еще не решил, как буду голосовать по кандидатуре Рейтельманна

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine
Urmas ReitelmannFoto: Hendrik Osula

Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Михаил Лотман, по его собственным словам, не имеет ничего против кандидатуры Урмаса Рейтельманна в состав делегации Эстонии в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Но решение, голосовать "за" или "против", он еще не принял.

Как говорит Лотман, проблема с прежними высказываниями Рейтельманна в значительной степени раздуты. "То, что человек когда-то сказал, не настолько важно", - сказал Лотман.

На пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн высказался в социальной сети и сообщил, что в Европу прибывают не беженцы, а "грязь" и "человеческий мусор".

"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал сегодняшний депутат Рийгикогу в опубликованном тогда в Facebook комментарии, за который пришлось расплачиваться как Кайтселийту, так и членам правительства.

Читайте также:

Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала как в самой комиссии, так и у общественности неоднозначную реакцию. Комиссия должна принять решение по кандидатуре депутата от EKRE завтра, в четверг.

Лотман признал, что еще не решил, как голосовать. "Решение зависит от того, к какому решению мы завтра в ходе обсуждения в комиссии придем", - сказал Лотман.

По словам Лотмана, вопрос в случае с Рейтельманном вызывает то, что он за свои высказывания четко и ясно не извинился, и лишь обвиняет других.

"Настороженность вызывают его слова о том, что с определенными изданиями он принципиально не общается. Но если он будет делегатом, то у него будет само собой разумеющаяся задача общаться со всей прессой. А то, что тот или другой ему не подходит, - это не аргумент", - сказал депутат.

Лотман, представляющий в парламенте партию "Отечество", считает, что превращение обычно рутинного формирование делегации в напряженный процесс даже полезно, поскольку встряхнуло депутатов.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: