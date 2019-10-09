Михаил Лотман: я еще не решил, как буду голосовать по кандидатуре Рейтельманна

Как говорит Лотман, проблема с прежними высказываниями Рейтельманна в значительной степени раздуты. "То, что человек когда-то сказал, не настолько важно", - сказал Лотман.

На пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн высказался в социальной сети и сообщил, что в Европу прибывают не беженцы, а "грязь" и "человеческий мусор".

"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал сегодняшний депутат Рийгикогу в опубликованном тогда в Facebook комментарии, за который пришлось расплачиваться как Кайтселийту, так и членам правительства.

Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала как в самой комиссии, так и у общественности неоднозначную реакцию. Комиссия должна принять решение по кандидатуре депутата от EKRE завтра, в четверг.

Лотман признал, что еще не решил, как голосовать. "Решение зависит от того, к какому решению мы завтра в ходе обсуждения в комиссии придем", - сказал Лотман.