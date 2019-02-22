Михаил Кылварт: выпавший на выходные госпраздник следует продлить

Согласно действующему законодательству, в нашей стране предусмотрено 11 государственных праздников и 1 национальный праздник. В этом году на выходные выпадает 4 праздника, два из них всегда отмечаются в воскресенье, их предлагаемое изменение не должно коснуться. ”Таким образом, в нынешнем году выходным можно было бы компенсировать два праздника, в следующем году — один, а через год — три, — отметил Михаил Кылварт. — Не слишком большая нагрузка для государства, не так ли? Не говоря уже о частном секторе”.

К тому же, подчеркнул Михаил Кылварт, люди в нашей стране и так много работают, возможно, даже чересчур много. ”Согласно данным международной организации развитых стран ОЭСР, в 2017 году в Эстонии на одного работника приходилось в среднем 1813 рабочих часа, что на 69 больше, чем в среднем в странах ОЭСР, — сказал Кылварт. — В том же году в Германии этот показатель составлял 1356 часов, а в соседней Финляндии люди и вовсе в среднем работают на 35 дней меньше, чем в Эстонии”.

”Дополнительные выходные можно предоставить и жителям Эстонии, жизнь от этого не остановится, а средняя продолжительность рабочей недели не станет короче средней по ОЭСР, — заключил Михаил Кылварт. — Новый состав Рийгикогу мог бы также обсудить, почему у нас, в отличие от других стран Европейского союза, второй праздник Пасхи не является государственным праздником и не объявлен выходным днем”.