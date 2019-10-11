Михаил Кылварт встретился с акимом столицы Казахстана

В качестве возможных сфер сотрудничества на встрече рассматривались дигитализация, модернизация общественного транспорта и коммунального хозяйства, особенно обработки отходов. Рассматривались также возможности обмена учебными экскурсиями между школами Таллинна и Нур-Султана.

"Помимо обмена опытом в части оказания услуг горожанам, нельзя недооценивать и туристический потенциал. Если Таллинн получит известность в Казахстане, то мы будем представлять для этого региона интерес и как объект туризма", — подчеркнул Михаил Кылварт.

Он пригласил коллегу посетить Таллинн. Предположительно, визит состоится в марте будущего года.

Нур-Султан, население которого достигает 1,1 миллиона человек, стал столицей Казахстана в 1997 году.

Михаил Кылварт и вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу принимают участие во встрече на высшем уровне Всемирной туристической организации (United Nations World Tourism Organization UNWTO) по вопросам городского туризма, которая проходит с 9 по 12 октября в Нур-Султане.