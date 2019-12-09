09.12.2019, 15:52

Михаил Кылварт vs Кристен Михал. Характер, достижения, скандалы и прочее. Кто кого?

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Михаил Кылварт vs Кристен Михал. Характер, достижения, скандалы и прочее. Кто кого?
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Михаил Кылварт является типичным представителем Центристской партии, в Кристен Михал — Партии реформ. Издание Eesti Paäevaleht решило сравнить этих двух политиков. Смотрите, что из этого вышло!

Кылварт намного более популярен у избирателей

В 2017 году Кылварт получил 24668 голосов.
Кристен Михал — 2358 голосов.

Самые примечательные моменты карьеры

Кристен Михал был министром юстиции в правительстве Андруса Ансипа и министром экономики и инфраструктуры в правительстве Таави Рыйваса. Всю свою жизнь проработал в полицейской системе. Сам он ранее говорил, что ”с самого детства зарабатывал деньги”: работал в мебельном производстве, сфере продаж, ремонтировал машины. В Партии реформ состоит с 1996 года.

Михаил Кылварт был вице-мэром и является мэром Таллинна. Работал юристом, успешно участвовал в соревнованиях по боксу, тхэквондо и кикбоксингу. Имеет черный пояс по тхэквондо. В Центристской партии состоит с 2008 года.

Образование

Оба получили юридическое образование в ныне несуществующих частных вузах. Кылварт— в I Studium, Михал — в Akadeemia Nord.

Самый большой скандал

Михал являлся главным фигурантом разгоревшегося в 2012 году скандала с фиксированием партии.

Михаил Кылварт в студенчестве провел месяц за решеткой. Его машина взорвалась (один человек погиб), а в спортивной сумке в его квартире нашли боеприпасы и обрез. Полиция подозревала его в связях с преступным миром.

Отличительные черты и характер

Михал

”Не стоит верить всем историям обо мне. Но работаю я действительно много, много общаюсь с людьми. Своей сильной стороной считаю умение слушать людей. Это я делаю хорошо”.

Кылварт

”Если в Ласнамяэ к тебе подходят и просят отдать пальто или куртку, то ты либо отдаешь, либо сопротивляешься, не так ли? У меня не было ни малейшего желания отдавать свои вещи. Уже много лет у меня не было необходимости показывать на улице свои умения”.

Позиции по важным вопросам

Образование на эстонском языке

Кылварт

Все родители хотят, чтобы их дети учили эстонский язык. Конечно, это не означает, что на эстонском непременно нужно преподавать также физику и математику. (ERR)

Михал

Образование на эстонском языке с детского сада — это не упрямство эстонцев, а желание большинство родителей-неэстонцев, которые хотят, чтобы их дети имели такие же возможности, как и дети, к которых родным языком является эстонский. (соцсети партии)

Запрет на продажу алкоголя

Кылварт

Если на одной чаше весов находится безопасность и здоровье людей, то, на мой взгляд, это намного более весомо, чем прибыль от предпринимательства. Я очень надеюсь, что ночная жизнь Таллинна, сфера развлечений и культурная жизнь связаны не только с потреблением алкоголя. (ERR)

Михал

Неудивительно, что это прозвали сухим законом Горбачева. Это примерно то же самое, что вера в силу ремня в воспитании детей. Delfi Kasulik

Городские СМИ

Кылварт

Определенно есть смысл издавать Pealinn и ”Столицу”. У них есть свои читатели, которые хотят держать в руках именно печатное издание. Delfi

Михал

Этого самовосхваления в реальности стало слишком много. Даже избирателям стали надоедать городские руководители, чьи разговоры в пресс-релизах расходятся с действиями и в интервью с которыми звучат только удобные вопросы. EPL

Бесплатный общественный транспорт

Кылварт

План по бесплатному общественному транспорту напрямую противоречит политике Партии реформ, которая предполагала тихое угасание сельской жизни. Центристская партия выступает против этого, и я верю, что бесплатный транспорт внутри уездов станет столь же успешным, что и в Таллинне. (сайт партии)

Михал

Билет на автобус оплачивают в городскую кассу все горожане, от младенцев до пенсионеров, в 2019 году на сумму почти 160 евро. Но в городских СМИ все равно говорят о бесплатном транспорте. Повторяю: каждому гражданину, в том числе младенцу и пенсионеру, хорошая жизнь руководителей транспортного сектора обходится в 160 евро в год. EPL

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