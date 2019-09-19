Михаил Кылварт возглавит комиссию по развитию территории Певческого поля

Временная комиссия по развитию территории Певческого поля образована для разработки стратегии и картирования необходимых работ, связанных с Певческим полем.

«Певческое поле – важный объект как для Таллинна, так и для государства, поэтому планы развития этой территории должны быть хорошо продуманными и последовательными», - сказал Михаил Кылварт.

«Убежден, что совместно с привлеченными к работе в комиссии специалистами, мы сможем найти лучшие пути развития и позаботиться, чтобы Таллиннское певческое поле отвечало мировым стандартам и было гордостью Таллинна и всей Эстонии», - сказал мэр.