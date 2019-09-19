Михаил Кылварт возглавит комиссию по развитию территории Певческого поля

На заседании Таллиннской горуправы был изменен состав временной комиссии по развитию территории Певческого поля и в качестве председателя комиссии был утвержден мэр города Михаил Кылварт.
Временная комиссия по развитию территории Певческого поля образована для разработки стратегии и картирования необходимых работ, связанных с Певческим полем.
«Певческое поле – важный объект как для Таллинна, так и для государства, поэтому планы развития этой территории должны быть хорошо продуманными и последовательными», - сказал Михаил Кылварт.
«Убежден, что совместно с привлеченными к работе в комиссии специалистами, мы сможем найти лучшие пути развития и позаботиться, чтобы Таллиннское певческое поле отвечало мировым стандартам и было гордостью Таллинна и всей Эстонии», - сказал мэр.
В состав комиссии входят вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, руководитель Таллиннского департамента культуры Айни Хярм, руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк, руководитель Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер, руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдман, руководитель Таллиннского департамента транспорта Андрес Харьо, член правления учреждения Таллиннское певческое поле Урмо Саареоя, вице-канцлер Министерства культуры по культурным ценностям Мерилин Пийпуу, руководитель ЦУ Аэт Маатеэ, председатель Эстонского хорового объединения Хирво Сурва и член правления Рауль Тальмар.
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