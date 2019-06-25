Михаил Кылварт: важно повысить роль городов в принятии значимых для Европы решений

Во второй части встречи участники обсудили роль городов и их возможности в Европе и по всему миру в борьбе с тревожным ростом радикализации и экстремизма. "Хотя эта проблема напрямую нас пока не коснулась, это не значит, что мы не должны быть готовы заниматься их решением. Многие считают, что экстремизм — это нечто, что приходит в страну лишь извне. В то же время политики своими неосторожными высказываниями и действиями сами могут создать условия, способствующие радикализации. Говоря о предупреждении этого, важны формирование чувства общины и общение между людьми", — отметил мэр.

На встрече речь зашла и о дальнейшем сотрудничестве европейских и британских городов в условиях приближающегося выхода Великобритании из Европейского Союза. "Независимо от того, какие решения принимают государства, важно сохранить солидарность и сотрудничество городов", — сказал мэр.

Прозвучало также предложение привлечь к участию во встрече мэров столиц ЕС (М28) в будущем и мэров других городов Европы. Договорились, что следующая встреча состоится в Загребе в первой половине будущего года.