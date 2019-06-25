Михаил Кылварт: важно повысить роль городов в принятии значимых для Европы решений(3)
Сегодня в Лондоне по приглашению мэра столицы Великобритании Садика Хана собрались мэры столиц государств Европейского Союза на свою восьмую встречу.
Сегодня в Лондоне по приглашению мэра столицы Великобритании Садика Хана собрались мэры столиц государств Европейского Союза на свою восьмую встречу.
На утренней сессии в качестве основной темы обсудили роль столиц в формировании городской политики в Европе в свете предстоящего вступления в должность нового состава Европейской Комиссии, чтобы дать сигнал о намерении быть, наряду с Европейской Комиссией и государствами-членами Союза, равноправным партнером в формировании направлений политического развития Европы и действующих в ЕС регуляций. Также обсудили, насколько служит достижению поставленных целей принятая в Амстердаме в 2016 году Программа действий городов Европы (European Urban Agenda).
В числе важнейших тем мэры 19 европейских городов обсудили вопросы окружающей среды, безопасности, миграции, экономического развития и подвижности. "Важно наладить диалог между городами и Европейской Комиссией, а также повысить значение городов в принятии решений при распределении ресурсов для решения важных городских проблем. В то же время необходимо учитывать, что большее право принятия решений подразумевает движение в направлении децентрализации на уровне государств-членов ЕС. Вопрос заключается в том, готовы ли к этому правительства", — сказал Кылварт.
Во второй части встречи участники обсудили роль городов и их возможности в Европе и по всему миру в борьбе с тревожным ростом радикализации и экстремизма. "Хотя эта проблема напрямую нас пока не коснулась, это не значит, что мы не должны быть готовы заниматься их решением. Многие считают, что экстремизм — это нечто, что приходит в страну лишь извне. В то же время политики своими неосторожными высказываниями и действиями сами могут создать условия, способствующие радикализации. Говоря о предупреждении этого, важны формирование чувства общины и общение между людьми", — отметил мэр.
На встрече речь зашла и о дальнейшем сотрудничестве европейских и британских городов в условиях приближающегося выхода Великобритании из Европейского Союза. "Независимо от того, какие решения принимают государства, важно сохранить солидарность и сотрудничество городов", — сказал мэр.
Прозвучало также предложение привлечь к участию во встрече мэров столиц ЕС (М28) в будущем и мэров других городов Европы. Договорились, что следующая встреча состоится в Загребе в первой половине будущего года.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Причины кризиса мадридского "Реала"
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть