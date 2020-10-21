Михаил Кылварт: в обществе происходит раскол, который создается намеренно

Позавчера центристы встречались у себя в главной конторе? Что обсуждалось?

Позавчера у нас было обычное собрание, не связанное с нынешней политической ситуацией, хотя эта тема там тоже затрагивалась. Но речь не идет о какой-то экстренной встрече.

Стали ли там понятны нынешние настроения центристов?

Мне кажется, что настроения сейчас полностью отражают происходящее в обществе. Необходимо признать, что это отношение неоднозначно. В средствах массовой информации оценки выглядят довольно единообразно, но мы должны понимать, что на самом деле восприятие темы в обществе очень разное и оценки могут быть диаметрально противоположные.

Безусловно неприемлемо, что представитель эстонского правительства готов высылать жителей своей страны, поскольку относится к ним недружелюбно. Это дает опасный сигнал обществу. В то же время, и в данном случае речь не идет о министре или об ЭКРЕ, люди имеют право на различные мнения.

Печально, что ЭКРЕ по сути оказывает медвежью услугу своим собственным избирателям. Такое поведение прежде всего стигматизирует консервативное мировоззрение. На самом деле защита традиционных семейных ценностей не означает ненависти по отношению к другим.

Большая часть людей не думает, да и не должна каждодневно думать о различных формах брака. Вне зависимости от их собственной ориентации.

И тут внезапно в обществе разражается скандал, и люди вынуждены выбирать сторону. Параллельно идет процесс стигматизации в обоих направлениях. Неприемлемо выпроваживать из страны 300 000 неэстонцев или представителей сексуальных меньшинств. Однако неприемлемо и то, что если ты являешься консерватором (защитником традиционных семейных ценностей), тебя автоматически делают ”тормозом прогресса”. Но подобные конфликты разделяют общество гораздо глубже, чем люди хотели бы или были бы готовы.

Когда вы прочитали речь Марта Хельме, что вы подумали? По вашему мнению, он должен извиниться?

Там не было сказано ничего нового. Это не первое выступление ЭКРЕ в таком стиле. но у людей обсуждение данной темы может вызвать как минимум два вопроса. Во-первых, у нас что — действительно в обществе не осталось других проблем, которыми следовало бы заняться? Для человека, который ходит на работу или потерял ее, который видит, что происходит в стране вследствие коронакризиса и экономического спада, нынешняя дискуссия — вне его повседневных забот. Второй вопрос совершенно справедливо может возникнуть среди русских жителей Эстонии. Мы в течение многих лет слышали и читали о себе много всего оскорбительного и от очень разных партий. Как-то не припоминается, чтобы все это вызывало в обществе такой яркий эффект: столько лидеров общественного мнения, комментариев, высказываний в поддержку сексуальных меньшинств.