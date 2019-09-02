Михаил Кылварт: в новом учебном году Таллинн должен вплотную заняться проблемой травли в школах

Кылварт отметил, что начало учебного года — интересное и приятное время, но случается, что ребята не хотят идти в школу, потому что сталкиваются с моральным и физическим насилием со стороны одноклассников. ”В Таллинне предпринято немало мер для искоренения проблемы, но наши требования растут”, — сказал Кылварт.

Кылварт добавил, что травля снижает детскую самооценку, негативно влияет на учебные результаты и лишает радости школьные годы. ”Полагаю, Таллиннские учебные учреждения должны этой осенью тщательно изучить, что еще можно предпринять для устранения травли в школах”, — сказал мэр, отметив, что здесь нет одного простого решения — нужно предпринять множество шагов и быть последовательными. ”Направленные против травли программы существовали и ранее, но сейчас мы должны продемонстрировать большую отдачу и последовательность в применении мер против этого явления”, — пояснил Кылварт.

Кылварт подчеркнул — очень важно, чтобы агрессор не находил поддержки своим действиям среди одноклассников. ”Мы должны показать молодежи, что силу нужно использовать для защиты других, а не для унижения, — добавил мэр. — Объяснить, что мы приходим в школу, чтобы получать знания, но есть и гораздо более важная цель — мы должны стать хорошими людьми. Школа должна научить тому, что следует заступиться за того, кого обижают. Если видишь, что кому-то делают больно словами или поступками, никогда не проходи мимо”.

Мэр подчеркнул, что оповещение и соответствующая реакция могут значительно улучшить школьную среду и дать всем ребятам возможность радоваться школьной жизни и сосредоточиться на учебе. ”Если Таллинн сумеет применить долгосрочную и последовательную программу, мы достигнем коренных изменений поведения”, — заключил Кылварт.