Михаил Кылварт в Хельсинки: мы должны активно развивать единую билетную систему двух городов

"Очень важно, чтобы мы действительно работали как «города-близнецы»", - добавила вице-мэр Хельсинки Анни Синнемяки.

Мэр Михаил Кылварт отметил, что сотрудничество с Хельсинки очень важно, это касается в том числе и упрощения использования общественного транспорта в обоих городах. "Развитие городского пространства в качестве «городов-близнецов» означает и то, что мы должны лучше объединить системы общественного транспорта, - сказал Михаил Кылварт. - Для этого мы должны вести активную координированную работу по разработке единой билетной системы". Анни Синнемяки подтвердила, что и в Хельсинки были бы рады, если бы гости из Таллинна отдавали предпочтение общественному транспорту.

Представители Хельсинки провели для Таллиннской горуправы обзор новой библиотеки Ооди и представили решения, позволяющие вовлечь горожан в управление городом.

Таллиннская горуправа провела в Хельсинки рабочее заседание. Синнемяки выразила надежду, что и горуправа Хельсинки вскоре проведет заседание в Таллинне.

В мае 2018 года Таллинн и Хельсинки заключили меморандум о сотрудничестве, цель которого - развить сотрудничество городов. Первая сфера меморандума - подвижность и транспорт, что подразумевает, к примеру, интегрирование билетной системы и создание единой организации мобильной парковки. Вторая сфера - оказание услуг нерезидентам, то есть способствование подвижности рабочей силы. Это означает и оказание услуг обоих городов в Международных домах. Также поставлена задача сотрудничать для защиты окружающей среды Балтийского моря, а также развить бренд «городов-близнецов» и продвигать его.