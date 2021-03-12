Михаил Кылварт ушел на самоизоляцию

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил в социальных сетях, что ушел на самоизоляцию.
”Мне сообщили, что я контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19, и я являюсь близкоконтактным лицом. Я чувствую себя хорошо. Никаких симптомов у меня не было”, — написал Кылварт в Facebook.
Он сообщил, что сегодняшнего дня и до конца следующей недели будет работать дома и в понедельник по возможности сдаст тест.
”Сейчас вирус распространяется очень быстрыми темпами, поэтому я прошу всех избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски. Сейчас такое время, когда мы все вместе должны приложить усилия, чтобы справиться с вирусом”, — написал мэр.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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